İsrail Golan’da ilerliyor

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra kırsalındaki el-Baas şehrine girdi ve hükümet binalarından çalışanları çıkardı. Bu adım, bölgede tansiyonu daha da artırdı. Geçtiğimiz hafta, İsrail askerleri Kuneytra’nın Suveyse beldesinde bir gösteriye ateş açarak beş sivili yaraladı.

İlhaka tepki

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletme kararını şiddetle kınıyoruz

İsrail’den saldırganlığa devam - BM’den Golan Tepeleri uyarısı Gösteriler, İsrail’in beldeye yönelik saldırılarından sonra gerçekleşti ve halk, İsrail güçlerinin çekilmesini talep etti. Buna karşın, bölgede çatışmalar yaşandı ve Maraya köyündeki protestolarda en az bir kişi can verdi. Bölgedeki Suriye köyleri, İsrail’in topraklarına girişine karşı çıkarken, yetkililer bu toprakların yalnızca yeni hükümete devredileceğini açıkladı. Halk, uzun süreli bir İsrail işgaline karşı duyduğu endişeyi dile getiriyor. İsrail, 8 Aralık’tan bu yana Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgede yeni mevziler kazandığını ve bölgedeki kontrolünü genişlettiğini duyurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu, bu adımın "geçici ve savunma amaçlı" olduğunu belirtti. Ancak İsrail ordusunun bölgede kalmaya devam edeceğini ve sınır güvenliği için garanti beklediklerini açıkladı. Haber Merkezi

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