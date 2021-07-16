"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

İsrail güçleri 25 Filistinliyi yaraladı

16 Temmuz 2021, Cuma 21:11
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilerde 25 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler cuma namazı sonrası, Nablus’a bağlı Beyta beldesi, Beyt Decen köyü ile Kalkilya'ya bağlı Kefr Kaddum beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin, Beyta beldesi ile Beyt Decen köyündeki müdahalesinde 10 Filistinli gerçek, 15'i ise plastik mermiyle yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

 

AA

Etiketler: İsrail güçleri, Filistin
Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'OHAL yasasına herkes karşı çıksın'

    'Vekili de kabul etmiyoruz'

    Son 24 saatte 7 bine yakın yeni vaka

    Akdeniz ormanları yanıyor

    Dünya bombalanmış!

    Sel baskınları artacak

    İşten çıkarmalar başladı

    Grönland, tüm petrol arama faaliyetlerini askıya aldı

    Bedelli askerlik ücreti açıklandı

    İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yapıldı

    Yerli aşının 3. doz klinik çalışması başladı

    Afgan heyeti, Taliban ile müzakere etmek için Doha'ya gitti

    Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'e döndü

    Kaybolan Rus uçağı bulundu

    3 milyar 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Rusya'da bir yolcu uçağı kayboldu

    Reuters muhabiri Afganistan'da öldürüldü

    Rize'deki sel ve heyelanın ardından arama çalışmaları sürüyor

    DSÖ’den Çin’e 'şeffaflık' çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak yerini buluyor, bulacak
    Cevher İLHAN

    “15 Temmuz” bile bile neden engellenmedi?
    Süleyman KÖSMENE

    Hesap mahşere mi kaldı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Normalden kaçış nereye kadar?
    Genel

    OHAL dayatmasından vazgeçin
    Ahmet BATTAL

    Ceza adaletinde yanılgı türleri
    Osman ZENGİN

    Askerî dört hareket ve bir hareket bozuntusu…
    Şükrü BULUT

    Kurban etmek ile kurban vermek arasında…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.