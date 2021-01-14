İsrail güçleri 41 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde 41 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Ramallah kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi. Açıklamada, ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs’ten kişilerin de aralarında bulunduğu 41 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi. İsrail güçlerinin 2021’in başından bu yana ilk büyük gözaltı operasyonu yaptığına dikkat çekilen açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde yapılan bu operasyonun insanlık suçu olduğuna vurgu yapıldı. AA

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