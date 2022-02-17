İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan arbedede 15 yaşındaki bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Beytullahim kentinin kuzey girişinde Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere müdahalesinde kauçuk kaplı mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı. Gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale edildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde de İsrail güçlerinin arbede sırasında 15 yaşındaki Vesim Cihad Ebu Zeri'yi gözaltına aldığı kaydedildi.

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