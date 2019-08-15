FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANI RİYAD EL-MALİKİ, DÜNYADAN, İSRAİL’İ FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ İHLÂLLERİNDEN DOLAYI HESABA ÇEKMESİNİ İSTEDİ.

KURUM VE KİŞİLERE HESAP SORULSUN

Fİlİstİn Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Cenevre sözleşmelerinin benimsenmesinin 70. yıl dönümü dolayısıyla İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’e ve sözleşmeye imza atan ülkelere ortak bir mektup gönderdi. Maliki ayrıca, İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlâllerinden sorumlu kurum ve kişilere hesap sorulması çağrısında bulundu.

SÖZLEŞME SİVİLLERİ KORUYOR

1949’da imzalanan ve 1950’de yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt ediyor. İsrail ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamasına rağmen henüz yasal olarak onaylamadı. İsrail, Filistinlilere yönelik ihlâllerinin, inşa ettiği Yahudi yerleşim yerlerinin yasa dışı olmadığını ve sözleşmeyi ihlâl etmediğini öne sürüyor.

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İsrail hesaba çekilmeli

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, dünyadan, İsrail’i Filistin topraklarındaki ihlÂllerinden dolayı hesaba çekmesini istedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, dünyadan, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve ek protokollerinin uygulamaya konmasını ve İsrail’i Filistin topraklarındaki ihlâllerinden dolayı hesaba çekmesini istedi. Maliki, Cenevre sözleşmelerinin benimsenmesinin 70. yıl dönümü dolayısıyla İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis’e ve sözleşmeye imza atan ülkelere ortak bir mektup gönderdi. Mektubunda, “İnsanlık, Cenevre Sözleşmelerinin 70. yıl dönümünü kutluyor, halkımız da 52 yıldan fazla süredir devam eden İsrail işgali altında yaşıyor.” ifadesine yer veren Maliki, sözleşmeyi imzalayan tarafların sözleşmeye uyulmasını güvence altına alma görevlerini yerine getirmelerinin zorunlu olduğunu belirtti. Maliki ayrıca, İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlâllerinden sorumlu kurum ve kişilere hesap sorulmasını ve yaptırımlar uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması çağrısında bulundu. Bu arada, 1949’da imzalanan ve 1950’de yürürlüğe giren Dördüncü Cenevre Sözleşmesi, savaş bölgelerinde ve işgal altında yaşayan sivilleri korumayı taahhüt ediyor. İsrail ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni imzalamasına rağmen henüz yasal olarak sözleşmeyi onaylamadı. Ramallah - aa

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ABD AÇIK ŞEKİLDE TARAFLI DAVRANIYOR

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, “ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail’den bağımsız olmasını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı. Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Iştiyye’nin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer ve Demokrat vekillerden oluşan 37 kişilik bir heyeti kabul etti.

Heyeti kabulü sırasında açıklamalarda bulunan Iştiyye, “Biz ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail’den bağımsız olmasını istiyoruz. Başkan Ebu Mazin (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) barış sürecine en çok güvenen adamdır. Biz bundan kaçmıyoruz, ancak meşrû haklarımızı en asgarî düzeyde dahi karşılamayacak hiçbir çözümü de kabul etmeyiz.” dedi. ABD’nin İsrail yanlısı olduğuna dikkati çeken Iştiyye, “ABD açık bir şekilde İsrail yanlısı tavır sergiliyor. Filistinli mülteciler sorununa âdil çözüm ve başşehri Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde iki devletli çözüm en ideal çözümdür.” diye konuştu.