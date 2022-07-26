İsrail iki Filistinli tutuklunun evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da iki Filistinli tutuklunun evini yıktı.

İsrail askerleri, yıkımı gerçekleştirmek üzere sabah saatlerinde Selfit kentine geldi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular Yusuf Asi ile Yahya Meri’nin kentteki evleri patlayıcı yerleştirilerek yıkıldı. Yıkım öncesinde İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında çıkan olaylarda 5 Filistinli plastik mermiyle yaralandı. İsrail, Asi ve Meri’yi 29 Nisan’da bir Yahudi yerleşim biriminde çalışan güvenlik görevlisini öldürmekle suçluyor. İsrail, 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor. AA

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