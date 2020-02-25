İsrail ile Filistin gerilimi ateşkese bağlandı

İsrail ile Gazze’deki Filistinli gruplar arasında son iki gündür yaşanan gerginliğin ardından ateşkese varıldığı belirtildi.

Filistinli gruplardan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, ateşkes eş zamanlı ve karşılıklı olarak yerel saatle dün 23.30’da yürürlüğe girdi. Öte yandan, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında 8 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. İsrail ile Gazze arasındaki gerilim, önceki gün sabah bir Filistin İslâmî Cihad Hareketi üyesinin sınırda İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle yükselmişti. Gazze’den İsrail tarafına 40’tan fazla roket atılmış, İsrail de Gazze ve Suriye’nin başşehri Şam yakınlarında İslâmî Cihad’a ait olduğu belirtilen hedeflere hava saldırıları düzenlemişti. AA

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