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18 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İsrail’in “altın çağ”ı Biden’la kapanabilir

17 Kasım 2020, Salı 18:00
BARAK OBAMA YÖNETİMİ SÜRESİNCE ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİ BELKİ DE HİÇ OLMADIĞI ÖLÇÜLERDE GERİLMİŞTİ. YENİ AMERİKAN YÖNETİMİNİN DE İSRAİL SİYASETİ HUSUSUNDA BENZER BİR GERİLİM POTANSİYELİ TAŞIDIĞINI İDDİA ETMEK MÜMKÜN OLUYOR.

3 Kasım 2020’de yapılan ABD başkanlık seçimlerinin resmî olmayan sonuçlarına göre, Joe Biden seçim yarışını önde bitirerek önümüzdeki dönemde başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Dört yıl boyunca Amerikan siyasetine yön verecek pozisyonuyla Biden “devraldığı enkazı” tamirle uğraşacak. Biden’ın, Barak Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak çalışmış olması önümüzdeki dört yılı anlayabilmek adına kullanışlı bir veri havuzu sunuyor. Dahası, bizzat Obama’nın da siyaseten etkin bir aktör olarak konumlanmaya çalıştığı gözlemlenebiliyor. Bu durumda Obama yönetimiyle Biden yönetimi arasında süreklilikler olabileceğini öngörmek, hata payı düşük bir çıkarım olacaktır.

DENGELER ETKİLENEBİLİR

İç siyasette radikal kırılmaların söz konusu olduğu ABD, parti içi ilişkiler ve dengeler açısından dahi oldukça sorunlu ve ihtilaflı bir geleceğe yelken açmış görünüyor. Bu bağlamda, Biden yönetimi iç siyasetteki uğraşı alanlarından otonomi kazanabildiği ölçüde, dış politikaya Demokratların damgasını vurmak isteyecektir. Fakat Amerikan dış politikası ve onun Orta Doğu bağlamındaki konumu, sorgulanmaya epey açık bir muhteva sunuyor. Hegemonik pozisyonunu bir süredir kaybeden ya da bu pozisyondan bir süredir geri çekilmek zorunda kalan Amerikan gücü, Orta Doğu’daki dengeleri etki- leyebilme kabiliyetini muhafaza etmekle birlikte, baş aktör olma lüksünü kaybetmiş bir profil arz ediyor.

TEMEL REFERANS

Bugün ise artık Demokratların seçim zaferiyle şekillenecek bir gelecekten bahsetmek gerekiyor. Bu bağlamda dönüp bakılacak temel referans ise bir önceki Demokrat yönetimin uygulamaları olabilir. Biden’ın aynı zamanda Barack Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak çalışmış olması da önümüzdeki dört yılı anlayabilmek adına kullanışlı bir veri havuzu sunuyor. Dahası, bizzat Obama’nın da siyaseten etkin bir aktör olarak konumlanmaya çalıştığı gözlemlenebiliyor. Bu durumda Obama yönetimiyle Biden yönetimi arasında birtakım süreklilikler olabileceğini öngörmek, hata payı düşük bir çıkarım olacaktır.

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