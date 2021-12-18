İsrail’in ‘Filistin’ şiddeti artıyor

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da artan şiddet olaylarının endişe verici olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Batı Şeria’da ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının arttığı uyarısında bulundu. Wennesland, yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da artan şiddet olaylarının son derece endişe verici olduğunu ifade etti. Nablus yakınlarında bir araca açılan ateş sonucu bir İsraillinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığını belirten Wennesland, bu sabah saatlerinde ise İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığını belirtti. Batı Şeria’da şiddet olaylarının arttığı uyarısı yapan ve son haftalardaki trajik olayların mevcut durumun kırılganlığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Wennesland, siyasî, dinî ve toplum liderlerinin şiddete karşı çıkması gerektiğini vurguladı. Wennesland, bütün şiddet ve terör olaylarını kınayarak, taraflara gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

22 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolara müdahalesinde 16’sı plastik mermiyle olmak üzere 22 Filistinli yaralandı. Filistinliler, Nablus şehrinin Kefer Kaddum, Burka, Beyt Decin ve Beyta köylerinde Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenledi. İsrail güçleri, gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu köylerde 16’sı plastik mermiyle olmak üzere 22 kişinin yaralandığı, 132 kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi. Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde her hafta İsrail’in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.