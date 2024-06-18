"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

İsrail'in 'iç meselesi' dedi

18 Haziran 2024, Salı 02:33
ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni feshetmesini “iç mesele” şeklinde değerlendirerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti
Katliam kabinesi dağılıyor

 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Kirby, Netanyahu’nun Savaş Kabinesi’ni feshetmesiyle ilgili bir soruya, “Bu Başbakan Netanyahu’nun kararı. Benny Gantz’ın ayrılmasından sonra Başbakan Netanyahu’nun başka ne seçeneği olabilirdi, emin değilim.” şeklinde cevap verdi.

 

Savaş Kabinesi için “iç mesele” nitelemesini yapan Kirby, kabinenin savaşla ilgili tavsiye ve danışmanlık için alınan bir iç önlem olarak kurulduğunu ve ABD’nin de bunu o dönemde ve hala önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti.

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’in seçilmiş lider olarak Netanyahu ile görüşmeye devam edeceğine işaret ederek, “Her konuda anlaşamıyorlar. İleriye dönük her konuda hemfikir olmayacaklar ama birbirleriyle uzun bir ilişkileri var ve her ikisi de birbirleriyle açık bir iletişimleri olacağını biliyorlar.” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir Savaş Kabinesi kurulması konusunda anlaşmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi Gantz, 9 Haziran'da olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gantz'in ardından Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi'nin Gantz'in talebiyle kurulduğunu ve istifasından sonra da kabineye ihtiyaç kalmadığını belirterek kabinenin feshedildiğini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'deki felaketten Tel Aviv ve ABD sorumlu'

    Norveç'ten UNRWA'ya maddi destek açıklaması

    İsrail'in 'iç meselesi' dedi

    "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı"

    Kutsal Topraklar'da rahmet sevinci

    Kopartmanın cezası 387 bin 141 lira!

    NATO'dan Çin uyarısı

    Sarıyer'de otluk alanda yangın çıktı

    İsrail 255 günde 37 bin 347 Filistinliyi katletti

    Japonya'da STSS bakterisi alarmı!

    İngiltere'nin İsrail'e silah satışı ahlaksızlık

    ÖSYM'ye para cezası

    İlk 2 gündeki trafik kazalarında 16 kişi öldü

    Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan karşısında

    Netanyahu, Savaş Kabinesi'ni feshetti

    Ekvador'daki heyelanda 6 kişi öldü, 30 kişi kayboldu!

    Hindistan'da iki tren çarpıştı: 8 kişi öldü

    Los Angeles'ta orman yangını alarmı: 1200 kişi tahliye edildi

    Bayramı yıkılan evlerin enkazı üzerinde karşıladılar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitnenin panzehiri
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”
    Ali FERŞADOĞLU

    “İslâmın kongresi” haccda vahşi İsrail’i görüşmek!
    Genel

    Kutsal Topraklar'da rahmet sevinci
    Genel

    İsrail'in 'iç meselesi' dedi
    Genel

    "New Yorklular bu sıcağı hafife almamalı"
    Genel

    Kopartmanın cezası 387 bin 141 lira!
    Genel

    Norveç'ten UNRWA'ya maddi destek açıklaması
    Genel

    'Gazze'deki felaketten Tel Aviv ve ABD sorumlu'
    Genel

    NATO'dan Çin uyarısı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.