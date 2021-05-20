'İsrail kabinesi tek taraflı ateşkesi oylayacak' iddiası

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayacağı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtildi. KAN'ın haberi adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliye dayandırılırken, Tel Aviv yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Öte yandan Yediot Aharonot gazetesi, ateşkesin başlama saatinin Mısır tarafından duyurulacağını aktardı. Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı. Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti. AA

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