'İsrail Kudüs'te etnik temizlik yapıyor'

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyinde bulunan Cebel el-Mükebbir köyünde Filistinlilerin evlerine yönelik yıkımların artmasını, "Kudüslülerin zorla göçünü hedefleyen etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Cebel el-Mükebbir köyünde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerine yönelik yıkımların artması, Filistin halkını zorla göç ettirmeyi amaçlıyor. Bu, sessiz kalınması mümkün olmayan bir suç ve etnik temizliktir." ifadesini kullandı.

Kanu, buna karşı bir direniş başlatılması ve Filistinlileri korumak için hemen müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail güçleri dün, Cebel el-Mükebbir köyünde Filistin vatandaşı Ala Burkan'a evini kendi elleriyle yıktırmıştı.