'İsrail Kudüs'ü küçük bir gettoya dönüştürdü'

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri ile bunların yansımalarının tüm bölge için "felaket" olacağını belirterek, Tel Aviv'in Kudüs'ü küçük bir "gettoya" dönüştürdüğünü ifade etti.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi projeleri, Kudüs'e yönelik ihlalleri ve Filistinlilerin yaşadığı kısımların diğerlerinden izole edilmesi çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin çok geniş alanlara yayıldığını kaydeden Hedmi, "Sadece Kudüs Havalimanı'nda 9 binden fazla konut inşası için çalışmalar yapılıyor. Aynı şekilde Beyt Hanina ve Ebu Ganim Dağı'nda da yerleşim çalışmaları yürütülüyor. Kalendiya çevresinde yapılan kazılar, bağlantı yolları ve tüneller açılmasının yanı sıra Filistin topraklarının çalınması ve ilhakına ilişkin faaliyetler de devam ediyor." dedi.

Hedmi, Kudüs ile çevresinde Filistinlilerin yaşadığı alanlar arasında herhangi bir coğrafi bağlantı noktası bırakmayan "E1" projesi kapsamında Maali Adumim yerleşim biriminin genişletildiğini ve İsrail'in böylece bölgede Yahudi yerleşim birimleriyle "demografik örtü" oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Bunun yanı sıra dünyanın gözü önünde insanlığa ve ahlaka sığmayacak şekilde Kudüslülerin evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorlandığını hatırlatan Hedmi, yerleşim birimleri konusunda, İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki sağcı hükümet tehlikesine karşı uyardı.

Bennett hükümetinin, uluslararası hiçbir gözlemci ya da hesap verme durumu olmaksızın yerleşim birimleri konusundaki adımlarını hızlandırdığını kaydeden Hedmi, Kudüs'ün uluslararası hukuka göre işgal edilmiş bir toprak olduğunun, korunması ve statükosunun değiştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail, Kudüs'ü gettoya dönüştürüyor

Hedmi, "Kudüs'ü, küçük getto haline getirmek isteyen işgalci güç İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olduğu gibi yıkım ve zorla yerinden etme faaliyetlerini hızlandırdı. Ayrıca tarihi Arap mahallelerinde karakollar kurularak, söz konusu mahalleler arasındaki bağlantıların koparılması faaliyetlerine de hız verildi." diye konuştu.

İsrail'in Şeyh Cerrah ve Han Ahmer'e yönelik yıkım faaliyetlerinin ertelenmesini, "zaman kazanma, uluslararası ve ahlaki sorumluluktan kaçma" şeklinde değerlendiren Hedmi, dünya başka meselelerle meşgul olurken İsrail'in Filistin varlığıyla savaşmaya devam ettiğini kaydetti.

Hedmi, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin Filistinlilerden alınmasını öngören E1 projesine hazırlık olarak Han Ahmer'in tahliyesini istediğini söyledi.

İsrail'in yıkım faaliyetlerini ertelemesinin, uluslararası çıkmaz karşısında taktiksel bir kaçış olduğuna dikkati çeken Hedmi, Tel Aviv'in Kudüs'te Filistinli Arap ve Müslüman varlığını sona erdirerek yerine Yahudi yerleşimcileri getirmeye çalıştığını, Mescid-i Aksa'nın ele geçirilmesini öngören bir ilhak ve etnik temizlik stratejisi yürüttüğünü dile getirdi.

"Kudüs çok karmaşık ve zor bir aşamadan geçiyor"

İsrail'in Kudüs'te uygulamakta olduğu bir dizi karara ve yasalara işaret eden Hedmi, "Yaşananlara kapsamlı bir perspektiften baktığımızda Kudüs'ün çok karmaşık ve zor bir aşamadan geçtiğini görüyoruz." dedi.

Hedmi, Harem-i Şerif'e yönelik sayıları gittikçe artan baskınlara, avluda Talmud metinlerinin okunmasına ve vakıf çalışanlarının Aksa'dan uzaklaştırılması çalışmalarına işaret ederek, "Mescid-i Aksa'da ve avlusunda yaşananlar sabrımızı zorluyor." ifadelerini kullandı.