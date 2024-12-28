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İsrail öldürmeye devam ediyor

28 Aralık 2024, Cumartesi 00:59
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 5’i sağlık çalışanı olmak üzere 50’ye yükseldiği bildirildi.

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Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze’nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi çevresindeki binaları hava saldırılarıyla bombaladığı belirtildi.

İsrail’in devam eden hava saldırıları sonucu 5’i sağlık personeli olmak üzere toplam 50 kişinin öldüğü aktarılan açıklamada, sağlık çalışanlarından Abdulmecid Ebu el-Ayş ve Mahir el-Acrami’nin hastane yakınına düzenlenen saldırıda öldüğü ve cenazelerinin hala sokaktan alınamadığı ifade edildi. Açıklamada, uluslararası topluma Gazze’deki sivil halkı İsrail saldırılarına karşı koruma çağrısı yapıldı. Daha önce yapılan açıklamada, İsrail’in Kemal Advan Hastanesi çevresini hedef alan bombalı saldırılarında 5 Filistinli sağlık personelinin öldüğü bildirilmişti.

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ROBOTLA HASTANE ÇEVRESİNE SALDIRDI

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu çok sayıda patlayıcı taşıyan robotunu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nın Tel ez-Zater Mahallesi’nde bulunan El-Avde Hastanesinin çevresinde patlattı. Saldırılar sonucu El-Avde Hastanesinin Müdürü Muhammed Saliha ile 6 sağlık personeli orta ve hafif derecede yaralandı. Patlamalar, hastanenin bazı kısımlarında hasara yol açtı. İsrail’in 23 Aralık’ta hastanenin çevresini bombalaması sonucu ilaç deposunun bulunduğu binada yangın çıkmıştı. El-Avde Hastanesi yönetimi, birçok kez tıbbi hizmetlere ulaşamayan hastalara ve yaralılara hizmet vermekte zorlandığını, ilaçların tükenmesi ve elektrik kesintilerinin bu çabaları engellediğini açıklamıştı.

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Gazze’de 2 eve saldırı: En az 15 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA, vurulan iki evde toplam 47 kişinin de hala enkaz olduğunu duyurdu israil saldırı. İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyi ve güneyinde iki evi bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, İsrail uçaklarının Gazze şehrinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde Hethet ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Saldırı sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 13 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilen haberde, 40 kişinin ise hala enkaz altında olduğu dile getirildi.

WAFA’nın haberinde İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin güneyindeki Es-Sabra mahallesinde Eslim ailesinin evini bombalaması sonucu ise 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıda yıkılan evin enkazından bir kadının cenazesinin çıkarıldığı aktarılan haberde, 7 kişinin hala enkaz altında olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail’e ait insansız hava araçlarının Ez-Zeytun mahallesinde vatandaşların evlerine ateş açtığı, ordunun da Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerindeki konut binalarını havaya uçurduğu ifade edildi.

AA

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