İsrail ordusu 31 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" operasyonu başlatarak Batı Şeria'da 31 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail basınının aktardığı haberlere göre, İsrail ordusu, 29 Mart'ta İsrail'in Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü saldırı da dahil son günlerde art arda yaşanan silahlı saldırılar üzerine "Dalgakıran" adını verdiği gözaltı operasyonları başlattı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 31 Filistinliyi gözaltına aldı. Saldırılar üzerine İsrail yönetimi, güvenlik önlemlerine ilişkin bir dizi yeni kararlar alarak İsrail şehirlerindeki polis gücünü ordu birlikleriyle destekleme ve tutuklama emri gibi kararlar çıkarmıştı.

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