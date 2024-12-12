İsrail pişkin: Suriye donanmasını imha ettik

Suriye’ye son 48 saatte 300’den fazla hava saldırısı düzenleyerek hava kuvvetleri, hava savunması, füzeleri, silah depoları ve üretim merkezlerini yok eden İsrail, Suriye donanmasını da ima ettiğini duyurdu.

AB’den istikrar ve destek mesajı: Suriye, Afganistan olmasın

Batılı haber ajansları, Tartus’taki el Beyda ve Lazkiye limanlarında füze taşıyanlar dahil savaş gemileri ve botlarının paramparça ve batık halde görüntülerini yayımladı. Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail donanmasının savaş gemilerinin “İsrail’e yönelik stratejik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçlayan geniş çaplı kampanyanın parçası olarak”, pazartesi gecesi Suriye askeri filosunu imha ettiğini duyurdu.

Katz, imha edilen Suriye gemilerinin tam sayısını açıklamasa da, bazı İsrailli yetkililer, son baskınlarda tüm stratejik silahların başarıyla ortadan kaldırıldığını söyledi.

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İİT, İsrail’in saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ordusunun Suriye’deki altyapıyı hedef alan saldırıları ve sınırdaki tampon bölgesini işgal etme girişimini kınadı. İİT’den yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv’in Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Suriye topraklarına yönelik saldırı ve işgal adımlarına tepki gösterildi.

İsrail’in Golan Tepeleri’nden başlayarak işgal alanını genişletme ve askeri saldırılarla altyapıyı hedef alarak Suriye topraklarında azgın saldırılarını sürdürmesinin kınandığı açıklamada, İsrail’in söz konusu adımlarıyla uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiği ifade edildi.

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İngiltere, İsrail’in Golan Tepeleri’ni ilhak etmesini tanımayacak

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye’deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesiyle ilgili, “Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail’in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz” açıklamasını yaptı. Bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “İsrail, açıkça Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgedeki varlığının savunma amaçlı, kısıtlı ve geçici olduğunu belirtti. İsrail’in bu taahhüdüne uymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İşgalci İsrail anlaşma tanımıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına katılarak Suriye’deki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “İsrail, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinden sonra işgali altında tuttuğu Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeyi işgal etti ve İsrail ordusunun bu bölgeyi aşarak Suriye topraklarına girdiğine ilişkin haberler var. Bu adım sizce uluslararası hukuka aykırı mı? İsrail’e işgal ettiği Suriye topraklarından çıkma çağrısı yapıyor musunuz?” sorusunu cevaplayan Pedersen, “(BM Genel Merkezi) New York’tan gelen mesaj aynı, gördüğümüz şey, (İsrail ile Suriye arasında imzalanan) 1974’teki Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın ihlali olduğu” dedi.

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Arap ülkelerinden acil toplanma çağrısı

İsrail’in, 8 Aralık’ta Beşar Esad rejiminin düştüğü Suriye’yi hedef alan yoğun hava saldırıları ve işgaline ilişkin uluslararası tepkiler devam ediyor. İsrail’in Suriye’ye yönelik devam eden işgal ve askeri saldırılarına karşı Birleşmiş Milletler’in (BM) yanı sıra Arap ülkelerinden tepkiler yükseliyor.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suriye’deki gelişmeler “modern tarihinin en önemli anlarından biri” şeklinde açıklandı. Açıklamada, İsrail’in işgal girişimine ilişkin ise şunlar kaydedildi: “İsrail’in (işgalci güç) Suriye içinde yaşanan gelişmelerden yararlanarak, hukuka aykırı şekilde Golan’da ek topraklar işgal etmesini ve Suriye ile 1974’te imzalanan ayrılma anlaşmasını feshetmesini kınıyoruz.”

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Beyaz Saray: YPG ile çalışmaya devam

ABD yönetimi, Suriye’deki son duruma ilişkin değerlendirmesinde Türkiye’nin “terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini” kabul ettiklerini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye’deki son durumu ve Türkiye’nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

Kirby, Türkiye’nin “vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına” sahip olduğunu belirterek, NATO müttefikinin “yakın geçmişte bu tür terör saldırılarına maruz kaldığını” vurguladı. Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerine atıf yapan Kirby, “Bu hakka sahip olduklarını kabul ediyoruz ve onlar (Türkiye) önemli bir NATO müttefiki” dedi. Kirby, Suriye’deki son duruma ve YPG/PKK konusunda Ankara ile yakın temas halinde olduklarını ifade etti.