İsrail polisi 5 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri ile bir grup Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırgan tutumları sonucu 5 kişi yaralandı.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesindeki Halk Direnişi Komitesi Koordinatörü Murad İşteyvi, beldede yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı eyleme İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söyledi. İsrail askerlerinin Filistinlilerden birini başından diğer bir kişiyi de göğsünden yaraladığını aktaran İşteyvi, onlarca göstericinin ise atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığını ifade etti. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas da bir grup Yahudi yerleşimcinin Nublus'un güneyindeki Burin köyüne saldırdığını ve Filistinlilere ait araçları taşladığını söyledi. Daglas, saldırının 3 Filistinlinin yaralanmasına neden olduğunu ve tedavileri için hastaneye kaldırıldıklarını kaydetti. AA

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