İsrailli diplomat: İsrail, Trump'tan daha fazla faydalanmalı

İsrailli diplomat ve tarihçi Michael Oren İsrail’in Donald Trump’ın başkan olduğu dönemden daha fazla faydalanması gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşinin, ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley ve eşini karşıladığı bir zaman diliminde İsrailli diplomat ve tarihçi Michael Oren, İsrail’in Donald Trump’ın başkan olduğu dönemden daha fazla faydalanması gerektiğini söyledi. Diplomat, İran, Filistin davası, Hizbullah ve Hamas konularda İsrail’in bu dönemde kazanım sağlayabileceğini belirtti.

Netanyahu hükümetinde bir yıl öncesine kadar dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapan Oren, "Trump, İsrail'in ihtiyaçlarını ve İsrail'in Batı dünyasındaki yerini anlamada en iyi Amerikan başkanı oldu" dedi. Beş buçuk yıl boyunca sürecek iktidarının kalan bir buçuk senesinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Oren şöyle devam etti:

"Hizbullah'ın 200 Lübnan köyünde evlerin içinde depolanmış devasa bir füze stoğu var. Bunları ancak şiddetli bir kara savaşı ile yenebilir ve büyük miktarlardaki mühimmatı alabiliriz. Tüm bunları ABD Başkanı'nın Saunders veya Warren olduğunda hayal edebiliyor musunuz? O zaman ne elde edebileceğimizi düşenebiliyor musunuz? Hamas ile savaşa girersek ABD'nin tam desteğini almamız gerekir. Bugün ABD ile birlikte İran'la karşı karşıyayız. ABD'nin ilişkilerinin Filistinlilerle nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Daha fazla kazanım için daha çok çabalamalıyız."

Gazetelerin değerlendirmesine göre Haley'in ziyaretinin amacı, İsrail-ABD ilişkilerini 'övmek için' düzenlenen bir foruma katılmak. Netanyahu konuğunu “Tüm İsrailliler, BM’de görevinizi ve iki ülke arasındaki dostluğu nasıl ifade ettiğinizi takdir ediyor. Ben de tüm İsrail halkı adına teşekkür ederim. İki ülke arasındaki ilişkiler ölümsüzdür” sözleriyle karşıladı.