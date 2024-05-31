İsrailli esir: “Hükümet bizi ölü olarak istiyor”

İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin elindeki İsrailli bir esir, Binyamin Netanyahu hükümetinin, esirleri canlı değil ölü olarak geri getirmek istediğini söyledi ve esir yakınlarına gösterilere devam etmeleri çağrısında bulundu.

Kudüs Seriyyeleri, İsrailli esir Alexander Turpanov’un bir videosunu yayımladı.İsrail ordusunun ve hava kuvvetlerinin kendisini defalarca öldürmeye çalıştığını dile getiren Turpanov, Kudüs Seriyyeleri’ne kendisiyle ilgilendikleri ve hayatını korudukları için teşekkür etti. “Şimdi size gerçekleri anlatacağım.” diyen İsrailli esir, şunları kaydetti: “Hükümet, Netanyahu ve güvenlik teşkilatı size yalan söylüyor. Askeri baskı kurarak bizi geri getireceklerini söylediler. Ama onlar gerçekte bizi öldürmek için arıyorlar. Onlar, canlı olarak evimize dönmemiz için bedel ödemek istemiyor. Bizi ölü olarak geri götürmek istiyorlar. Bu onların tercih ettiği ucuz bedel.” AA

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