İstifa eden Kosova Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, aralarında istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de bulunduğu eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililerin Lahey’deki tutukevine yerleştirildikleri belirtildi. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 286

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.