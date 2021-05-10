İsveç, İsrail'i kınadı

İsrail polisi ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısına İsveç'ten tepki geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Doğu Kudüs'te devam eden şiddetten derin endişe duyuyoruz" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu söyledi. Linde, Twitter mesajında, ''Doğu Kudüs'te devam eden şiddetten derin endişe duyuyoruz. Uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterilmelidir. Gerginliği azaltmak için adımlar atılmalıdır" dedi.

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.