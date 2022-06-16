"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsveç'te yeni terör yasası yürürlüğe giriyor

16 Haziran 2022, Perşembe 15:49
İsveç Meclisinde 31 Mayıs'ta kabul edilen yeni terör yasasının gelecek ayın başında (1 Temmuz 2022) yürürlüğe gireceği bildirildi.

Yasaya göre, bir ülkeye yönelik terör amacıyla zarar verme ve kasıtlı suç işlemeye yönelik girişimler, terör suçu sayılabilecek.

Aktif terör örgütü üyeliği esnasında eylem yaptığı kanıtlanan kişinin azami hapis cezası 6 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

Basit terör suçlarına yönelik zaman aşımı kaldırılacak.

Terörizme fon sağlama, kamu düzenini bozmaya yönelik çağrı, terör örgütüne eleman sağlama ve terör eğitimi verme gibi suçlara, 1 ila 6 yıl hapis cezası verilebilecek. Söz konusu suçlar 6 ay hapisle cezalandırılıyordu.

İsveç mahkemeleri, suçu kimin işlediğine ve nerede işlendiğine bakılmaksızın tüm suçlar hakkında yargılama yapıp karar verebilecek.

İsveç İstihbarat Teşkilatı SEPO'dan yapılan açıklamada, yeni yasada artırılan cezaların suçlular için bir sinyal değeri olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin, şiddet ve aşırılık yanlılarına sığınak olmaması gerektiği vurgulandı.

İsveç Meclisi, 31 Mayıs'ta terör suçlarına yönelik cezaların artırılmasına öngören yeni terör yasasını kabul etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 77
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsveç'te yeni terör yasası yürürlüğe giriyor

    Fransa: AB, savaşmadan savaşı durdurmak istiyor

    Kuzey Kore'de yeni bir salgın iddiası

    'Avrupa, maymun çiçeği salgınının merkez üssü durumunda'

    3 Savunma Bakanı, Ukrayna gündemiyle toplandı

    ABD: Türkiye ile meselelerin çözüleceğine inanıyoruz

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır

    47 ülkeden Çin’e ‘Doğu Türkistan’ uyarısı

    Balık tutarken denize düşen çocuk, Suriyeli genç vesilesiyle kurtuldu

    Gazetecilik devlet memurluğu değildir

    Ya hukuk ya zulüm

    Sebze-meyve fiyatları yüzde 230 arttı

    Dükkan kiralarında artış % 300’ü geçti

    Uysal: 7 ay sonra fiyasko

    Sağlıkçılar işi bıraktı

    Enflasyon kontrolden çıktı

    BM'den "Türkiye ile iş birliği" açıklaması

    "2021 Filistinliler için en zor yıl oldu"

    AB’den Mısır’a 3 milyar euroluk tarım desteği

    ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezan ve Demokratlar
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’da elektrik ve teknoloji
    Ali FERŞADOĞLU

    Memuriyet ve âmiriyetle belâmızı bulduk!
    Ahmet BATTAL

    Akıllı siyasetçi, hamiyetli dindar ve din
    Genel

    En tehlikeli kararlar tek kişinin aldıklarıdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Siyasette saptırma senaryoları
    Mikail YAPRAK

    Manevî ve fikrî köprüler
    Mehmet KARA

    Ezânın aslına çevrilmesinin 72. yıldönümü... Menderes’in büyük hizmeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.