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12 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İsviçre, Belarus Cumhurbaşkanı'nın mal varlığını dondurdu

12 Aralık 2020, Cumartesi 14:20
İsviçre, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun mal varlığını dondurduğunu açıkladı.

İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Lukaşenko ve oğlu Viktor'un da aralarında bulunduğu 15 Belarus vatandaşının İsviçre'ye girişinin ve bu ülke üzerinden yolculuk yapmasının da yasaklandığı bildirildi.

İsviçre’ye girişi yasaklananlar, Belarus’taki gösterilerde şiddet kullanmak ve keyfi tutuklamalara imza atmakla suçlanıyor.

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu ülkede keyfi tutuklamalar sonucu cezaevinde bulunanların serbest bırakılması ve işkence ile kötü muamele iddialarının etkili bir şekilde soruşturulması istendi. Açıklamada, “İsviçre, Belarus’ta devam eden gerginlikten derin endişe duyuyor ve Belarus hükümeti ile sivil toplum arasında diyaloğun kurulması çağrısında bulunuyor.” denildi.

Belarus'ta son olarak iktidar karşıtı protesto eylemleri düzenleyen 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan seçimi, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden eylemlerde, protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: İsviçre, Belarus Cumhurbaşkanı
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  • Sezai MUMCU

    12.12.2020 14:46:40

    Dünya'da son iki asirda ne kadar ZALIM varsa hepsinin KANLI CESETLER ÜZERINDEN KAZANILMIS LES KOKULU PARALARI ISVICRE'DE. O paralari kabul ederken bu degirmenin suyu nerden geliyor diye sormuyor ZALIMLIGI TESCILLENDIKTEN sonra ya PARASININ HEPSINI BIRDEN CEKERSE diye PANIKLEYIP güya suret-i haktan görünüp paralarini DONDURMUSMUSLAR... Eee, kime ödeyeceksiniz o milyarlari Beyaz Rusya vatandaslarina mi yoksa üstüne bir ayran icin mi diyeceksiniz?

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