İsviçre’de ilk koronavirüs vakası

İsviçre Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

İsviçre Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs'ün ülkeye sıçradığı açıklandı. Bakanlık konuyla ilgili detayların ilerleyen saatlerde aktarılacağını duyurdu. Çin’de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar dünya çapında yaklaşık 80 bin 67 kişi enfekte oldu, 2 bin 698 kişi öldü. Bugün, Hırvatistan ve Avustralya da ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

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