İsviçre koronavirüs tedbirlerini üç adımda azaltacak

İsviçre, Sars-Cov-2 salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı kısıtlamaları üç aşamada gevşeteceğini açıkladı.

27 Nisan'dan itibaren ülkede ilk başta kuaförler, özel muayenehaneler, ev ve inşaat malzemeleri satan yapı marketleri gibi hizmet sektörü işletmeleri kapılarını açmaya başlayacak. Okullar, diğer mağazalar ve pazarlar ise 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlıyor.

8 Haziran itibarı ile de meslek okulları ve üniversiteler eğitime başlarken, müzeler, kütüphaneler ve hayvanat bahçeleri kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak. Geniş kitlelerin katıldığı etkinlik ve faaliyetlere ilişkin yasak ise devam edecek. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre İsviçre'de şimdiye kadar Covid-19'dan ölenlerin sayısı bin 269. Ülkedeki koronavirüs vaka sayısı da 26 bin 732 olarak veriliyor.