İtalya Başbakanı Conte, savcılar tarafından sorgulandı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin koronavirüs salgını karşısında verdiği imtihana ilişkin olarak savcılar tarafından 'tanık' sıfatıyla üç saat boyunca sorgulandı.

Cuma günü gerçekleşen soru-cevap sırasında, İtalya'da 34 binden fazla kişinin hayatına mal olan süreçteki eksikliklerde hükümet politikalarının payı aydınlatılmaya çalışıldı.

Özellikle Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen kuzey şehirlerinin ve küçük yerleşim yerlerinin neden salgının erken aşamalarında izole edilmediği soruldu.

Roma'da devam eden soruşturmalar kriminal bir kategoride değil. Conte basına yaptığı açıklamada "Başbakan olarak sürecin her aşamasını en ufak detayına kadar açıklamak istedim" dedi.

İçişleri ve sağlık bakanları da sorgulandı

Savcıları benzer şekilde İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve Sağlık Bakanı Roberto Speranza'yı da sorguladılar.

Conte savcılarla görüşme öncesi İtalyan basınına verdiği demeçlerde bildiği her şeyi paylaşacağını, hiçbir çekincesi olmadığını ve şahsen kendisinin soruşturulması olasılığından da endişe etmediğini ifade etti.

Koalisyon sıkıntıya girebilir

Böyle bir soruşturma açılması halinde İtalya'da hali hazırda kırılgan olan koalisyon hükümetinin dağılabileceği konuşuluyor. Conte'nin anketlerdeki desteği hala yüksek ancak Covid-19 ile ilgili bir soruşturma koalisyonu bozmasa dahi kendisini hükümet dışı bırakabilir.