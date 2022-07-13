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13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İtalya Başbakanı'ndan 'Rus gazı' açıklaması

13 Temmuz 2022, Çarşamba 09:33
İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin, Rus gazına olan bağımlılığının büyük ölçüde azaldığını ve geçen yıl yüzde 40 civarında olan bu oranın, bu yıl yüzde 25 olduğunu söyledi.

Draghi, Yabancı Basın Derneği'nin (Stampa Estera) Roma'daki tarihi Aurelia villasında düzenlediği akşam yemeğine katıldı.

Başbakan Draghi, kendisinin daha önce Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı yapmış olmasına atıfta bulunarak, "Bu tür organizasyonlarda başbakanlardan genelde daha hafif ve alışılmışın dışında bir konuşma beklenir. Siz, eski bir merkez bankacısı ile iyi başladınız." ifadeleriyle espri yaptı.

Farklı krizlerden geçtiklerini belirten Draghi, "Ukrayna'daki korkunç Rus işgali, enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonun geri dönüşü… Ancak böyle bir anda İtalya güçlü bir ülke olmaya devam ediyor." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaş sonrasında İtalya'nın giriştiği enerji kaynaklarını çeşitlendirme arayışına da değinen Draghi, şunları kaydetti:

"İtalya'nın, Rus gazına olan bağımlılığı büyük ölçüde azaldı. Geçen yıl bu dönemde ithal edilen gaz yüzde 45 iken, bu yıl şu anda yüzde 25. Tedarikler yolunda gidiyor, stoklar artıyor. Bu önemli çünkü, bir bakıma, savaşın başında aldığımız stratejik kararın meyvesi bu. İtalya, savaşın başında olduğu gibi artık kendisini stratejik ve jeopolitik bağımlılık konumunda bulamaz. Bu kabul edilemezdir ve sonsuza dek değişmesi gereken bir şeydir. Bu konuda hızlıca hareket ettik."

AA

Etiketler: İtalya Başbakanı, Rus gazı, açıklama
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