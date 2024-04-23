İtalya’da 13 gardiyan gözaltına alındı

İtalya'nın Milano kentindeki ceza infaz kurumunda çocuk mahkumlara kötü muamele ve işkence yaptıkları gerekçesiyle 13 gardiyanın gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 12'si Milano'daki Cesare Beccaria Çocuk Ceza İnfaz Kurumunda çalışan, biri daha önce burada görev yapmış 13 gardiyan, farklı suçlardan hükümlü çocuklara kötü muamelede bulundukları ve işkence yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde ayrıca 8 kişi de kamu görevinden ihtiyaten uzaklaştırıldı. Ayrıca bir çocuk mahkuma cinsel istismara varan şiddet uygulandığı iddiasının da araştırıldığı kaydedildi. Kötü muamelenin 2022’den bu yana sürdüğü ve bunun işkence mağduru çocuk mahkumların ihbarları üzerine teknik takiple tespit edildiği belirtildi. AA

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