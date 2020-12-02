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İtalya'da koronavirüs aşıları ocak ayından itibaren ücretsiz yapılacak

02 Aralık 2020, Çarşamba 15:51
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19'a aşılarının ocak ayından itibaren ücretsiz uygulanmasının başlayacağını söyledi.

Speranza, parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınında vaka eğrisinde başlayan düşüşe değinerek "Durum hala çok ciddi, kesinlikle küçümsenmemeli. Yürürlüğe koyduğumuz tedbirler işliyor. Hükümetin amacı, genel bir kapanmaya gitmeden salgın eğrisini düşürmek." diye konuştu.

Salgında ikinci dalganın hala yüksek seyrettiğini dile getiren Speranza, "İlk alınan sonuçların sabit gitmesi için diğer haftalarda da fedakarlıklara devam edilmesi lazım. Aldanmayalım. Gardımızı düşürürsek üçüncü dalga kapıda." dedi.

İtalya Sağlık Bakanı, ocak ayında salgınının 3. dalgasıyla karşı karşıya kalmamak için yılbaşı ve Noel tatillerine en yüksek düzeyde ciddiyetle yaklaşmaları gerektiğini, ocak ayında yeniden kapanma istemediklerini söyledi.

Speranza, 25-26 Aralık ve 1 Ocak 2021'i kapsayacak şekilde bölgeler ve şehirler arası seyahatin sınırlandırılacağının sinyalini verdi.

AA

Etiketler: İtalya, koronavirüs aşısı
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