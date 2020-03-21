İtalya'da koronavirüsten 793 kişi daha öldü

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 793 kişi artarak 4825'e yükseldi.

Koronavirüs salgının dünyada en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da ölü sayısına bir gün içinde 793 kişi daha eklendi. Ülkede toplam can kaybı ise 4 bin 825'e çıktı.

Hükümetten ve yerel yönetimlerden sokağa çıkılmaması yönünde çağrılar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar gelecek pazar günü vaka sayının en yüksek seviyeye ulaşmasını bekliyor. Vaka sayısının zirveye ulaşmasının ardından düşüşe geçeceği belirtiliyor.

İtalya'nın Lombardiya bölgesi ölüm sayısının yüzde 63'ünü kapsıyor.