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28 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İtalya F-35 programına devam edecek

28 Kasım 2019, Perşembe 18:41
İtalya, Amerika Birleşik Devletleri'inin (ABD) öncülüğünü yaptığı F-35 savaş jeti programına devam edeceğini duyurdu.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini, perşembe günü parlamento oturumunda ülkesinin Müşterek Taarruz Uçağı projesi F-35 Lightening II programına devam etme kararı aldığını açıkladı. Bakan Guerini, "Şimdiye kadar yapılan yatırımları ve doğan fırsatları değerlendirme amacıyla programın 2. aşamasına geçişe onay verdim." açıklamasında bulundu.

İtalya hükümetinin büyük ortağı popülist 5 Yıldız Hareketi (M5S), ülkenin ABD'nin müttefikleriyle 90'ların başında başlattığı F-35 Lightening II programına devam etmemesi gerektiğini savunuyordu.

M5S lideri ve Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, 2018 yılı bütçe görüşmeleri sırasında savunma alanında tasarrufa gidilmesi gerektiğini savunarak F-35 savaş jetlerinin ülkenin öncelikleri arasında bulunmadığını söylemişti.

Avrupa'daki tek F-35 nihai montaj hattı İtalya'da

Avrupa’daki tek F-35 nihai montaj hattı İtalya’da yer alıyor. İtalyan firması Leonardo, F-35 üretiminde ortak ve Askeri Dış Alım (Foreign Military Sales) ülkeleri için kanat üretiyor.

ABD’nin resmi programına göre İtalya son olarak 90 adet F-35 alma niyetinde olduğunu beyan etmişti.

İtalya dışında İsrail, Norveç, Japonya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Avusturalya F-35 tedarik ediyor. F-35'lerin bir diğer alıcısı olan Türkiye'nin projenin üretim ortaklığı ise askıya alınmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: İtalya, F-35
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