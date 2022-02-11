İtalyan belediyeler artan elektrik fiyatlarını protesto etti

İtalya'da birçok şehirde tarihi anıtlar, yükselen enerji fiyatlarını protesto amacıyla ışıklarını söndürdü.

Ülkede elektrik ve doğal gaz faturalarında görülen büyük artışa tepki için farklı bir yöntem denendi. İtalya genelinde 8 binden fazla il ve ilçede tarihi anıtlar perşembe gecesi yerel saatle akşam 20.00 - 21.00 saatleri arası ışıklarını söndürdü. Sembolik protestoyu organize eden İtalyan Belediyeler Birliği, ülkedeki belediyelerin enerji faturalarında görülen artışın bu yıl 550 milyon euroyu bulabileceğini açıkladı. Belediyelerin toplam fatura giderlerinin 2 milyar euroya yaklaşacağı tahmin ediliyor. Belediyelerin destek verdiği protestoda Milano'da Plazzo Marino ile Castello Sforzesco, Floransa'da Plazzo Vecchio, Torino'da Mole Antonelliana ve Bologna'da Nentün Çeşmesi gibi ülkenin farklı kentlerinden ünlü bina anıtların ışıkları söndürüldü. İtalya Başbakanı Mario Draghi, artan enerji fiyatlarının etkisini azaltmak için milyarlarca euroluk bir önlem paketi hazırlandığını açıklamıştı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 306

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.