Japonya'da hükümet salgına karşı uyarıları artırdı

Japonya'da hükümet, Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısının 3 milyonu aşması sonrası halka virüsle mücadele uyarıları yapıyor.

Kyodo ajansına göre, dün Japonya geneli saptanan günlük 100 binden fazla Kovid-19 vakası sonrası hükümet, halka virüse karşı tedbir alma uyarısında bulundu. Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti Üyesi Wakita Takaji, Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, vaka sayılarının gençlerde düşüş eğilimi gösterdiğini bildirdi. Buna rağmen vakaların, çocuklarda ve yaşlılar arasında yükseldiğini belirten Wakita, "Genel anlamda bir düşüş trendi yaşanmadığı sürece ülke geneli toplam vaka sayılarının düşmesi beklenmemeli." diye konuştu. Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, düzenlediği basın toplantısında, çocuk bakımevlerinde virüs vakalarının arttığını belirterek, ülke geneli çocukların "maske takmaları" yönünde teşvik edilmesini istedi. Japonya hükümeti, 6. dalgası yaşanan salgına karşı kısmi olağanüstü hali (OHAL) geçen ay sonu ülke geneli 34 eyalete genişletmişti. AA

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