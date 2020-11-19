Japonya virüse karşı 'teyakkuz'a geçti

Japonya'da Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının son günlerdeki artış hızına karşı ülkesinin "maksimum alarm" durumunda olduğunu söyledi.

Başbakan Suga gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ülke genelinde yeni 2 bin 201 Covid-19 vakasının saptanması sonrası Japonya'nın "teyakkuz" durumuna geçtiğini belirtti. Geçen haftadan beri Covid-19 yeni vaka sayısının artışına dikkati çeken Suga, virüsün yayılım hızının ve enfeksiyon riskinin düşürülmesini amaçladıklarını dile getirdi. "En yüksek uyarı düzeyinde olduğumuzun farkındayız." diyen Suga kapalı, kalabalık ve yakın temaslı lokasyonlardan kaçınılması ve maske giyilmesi gerektiğini dile getirdi. Suga, "Temel önlemlerin tam anlamıyla uygulanmasını talep ediyoruz. İş saatlerinin kısıtlanması konusunda yerel idarelere destek vereceğiz" dedi. Hükümete bağlı Covid-19 uzman heyetinin yarın açıklanacak tavsiye kararının beklendiğini kaydeden Suga, Covid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ve Sağlık Bakanı Tamura Norihisa’ya ilave tedbirler alınmasına yönelik talimat verdiğini söyledi. Euronews Türkçe

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