Kâbe imamı sloganları kınadı

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi’nin Mescid-i Haram’da “ırkçı aşırılık yanlısı” sloganlar atılmasını kınadığı belirtildi.
Haremeyn İşleri Başkanlığının Twitter hesabında, Kâbe imamı Sudeysi’nin önceki gün Mescid-i Haram’da elinde bıçak taşıyan ve “terör örgütlerini destekleyici” sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin açıklamasına yer verildi.
Sudeysi, Mescid-i Haram’da ırkçı aşırılık yanlısı sloganların atılmasının mekanın kudsiyetine hürmetsizlik olduğunu belirterek söz konusu olayı kınadığını ifade etti. Mescid-i Haram’ın Allah’a ibadet ve tazim mekânı olduğunu kaydeden Sudeysi, “Allah bu mekanı mukaddes kıldı ve burayı ibadet, namaz, tavaf ve hac mekanı yaptı.” ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan, önceki gün, Mescid-i Haram’da elinde bıçak taşıyan ve “terör örgütlerini destekleyici” sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
AA