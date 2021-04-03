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3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kâbe imamı sloganları kınadı

03 Nisan 2021, Cumartesi 22:26
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe imamı Abdurrahman es-Sudeysi’nin Mescid-i Haram’da “ırkçı aşırılık yanlısı” sloganlar atılmasını kınadığı belirtildi.

Haremeyn İşleri Başkanlığının Twitter hesabında, Kâbe imamı Sudeysi’nin önceki gün Mescid-i Haram’da elinde bıçak taşıyan ve “terör örgütlerini destekleyici” sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Sudeysi, Mescid-i Haram’da ırkçı aşırılık yanlısı sloganların atılmasının mekanın kudsiyetine hürmetsizlik olduğunu belirterek söz konusu olayı kınadığını ifade etti. Mescid-i Haram’ın Allah’a ibadet ve tazim mekânı olduğunu kaydeden Sudeysi, “Allah bu mekanı mukaddes kıldı ve burayı ibadet, namaz, tavaf ve hac mekanı yaptı.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, önceki gün, Mescid-i Haram’da elinde bıçak taşıyan ve “terör örgütlerini destekleyici” sloganlar atan bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. 

AA

Etiketler: Kabe imamı, slogan
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