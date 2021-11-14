Kaddafi'nin oğlu başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının rejiminin düşmesinden bu yana ilk kez ortaya çıktı. Reuters'a açıklama yapan Libya Yüksek Seçim Komisyonu'ndan bir yetkili, Kaddafi'nin başkanlık seçimleri için aday olarak resmen başvuruda bulunduğunu teyit etti. Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 7 Kasım'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinde aday başvurularının başladığını bildirmişti. Devlet Başkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları 22 Kasım'a, milletvekilliği seçimleri için ise 7 Aralık'a kadar kabul edilmeye devam edecek. Libya el Ahrar Televizyonu'nun haberine göre Seyfülislam Kaddafi, adaylık başvurusunu ülkenin güneyindeki Sebha kentinde yaptı. Arap Baharı olarak adlandırılan kitlesel halk hareketlerinin iç savaşa dönüştüğü Libya'da 2011'de öldürülen eski diktatör Muammer Kaddafi'nin en büyük oğlu olan Seyfülislam Kaddafi, 1972'de dünyaya geldi. Ülkesinde mimarlık mezunu olan oğul Kaddafi, İngiltere merkezli London School of Economics'te doktora yaptı. Demir yumrukla yönetim şekline karşı demokrasiyi savunan Kaddafi, babasıyla yaşadığı fikir ayrılığının ardından 2006'da ülkeden çıktı. İki yıl sonra, 2008'de babasının çağrısı üzerine ülkeye geri döndü. ABD ve Avrupa ülkeleriyle iyi ilişkileri savundu. Yönetimin devrilmesinin ardından kaçtı. Seyfülislam, muhalifler tarafından komşu ülke Nijer'e kaçmaya çalışırken Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde gözaltına alındı ardından tutuklandı. 2017'de af ile serbest bırakıldı. Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti. Euronews Türkçe

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