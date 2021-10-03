Kaliforniya’da öğrencilere aşı zorunluluğu geliyor

KALİFORNİYA, OKUL ÖĞRENCİLERİNE KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRMA MECBURİYETİ GETİREN İLK ABD EYALETİ OLMAYA HAZIRLANIYOR.

ABD’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom okul öğrencilerine aşı yaptırma mecburiyeti getirileceğini açıkladı. Kaliforniya, okul öğrencilerine koronavirüs aşısı yaptırma mecburiyeti getiren ilk ABD eyaleti olmaya hazırlanıyor. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom gelecek yıldan itibaren aşı yaptırmanın derslere katılmak için şart olacağını söyledi. Newsom “Okullarımız kızamık, kabakulak ve diğer hastalıklar için aşı talebinde bulunuyor. Neden? Çünkü aşılar işe yarıyor” diye konuştu. Demokrat Partili vali, koronavirüs aşısının okullarda öğrencilerin yaptırmak zorunda olduğu aşılar listesine dahil edileceğini söyledi.

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