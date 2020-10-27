Kaliforniya'da orman yangını: 100 bin kişi tahliye edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınları henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yetkililer, hızla ilerleyen alevler nedeniyle bölgede 100 binden fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. Ayrıca özellikle eyaletin güneyinde etkili olan yangınlara müdahale eden iki itfaiyecinin yaralandığı duyuruldu.

Öte yandan İtfaiye yetkilileri Los Angeles kentinin güneyindeki Orange County bölgesinde çıkan yangının 29 kilometrekareden fazla alana yayıldığını ve alevlerin, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Irvine şehrindeki evlere kadar yaklaştığını belirtti.

Alevlere müdahale eden 26 ve 31 yaşlarındaki iki itfaiyecinin ağır yaralandığını bildiren yetkililer, Güney California'da yangınların etkili olduğu yerlerde 90 binden fazla kişi için tahliye emri verildiğini, Yorba Linda şehrinde yaklaşık 12,2 kilometrekarelik alanda etkili olan yangın nedeniyle de en az 10 bin kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Öte yandan yangına elektrikli ekipmanının neden olup olmadığı araştırılıyor.

Güvenlik önlemi olarak alevlerin etkili olduğu yerler dahil beş bölgede yaklaşık 38 bin ev ve iş yerinin elektriğini kesen Southern California Edison (SCE) elektrik şirketi, bir telekomünikasyon hattını destek kablosuna bağlayan bir "bağlama telinin", üstündeki 12 bin voltluk iletken hatta isabet etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.