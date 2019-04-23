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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

‘Kampları derhal kapat’

23 Nisan 2019, Salı 00:09
Avrupa Parlamentosu, Çin’e, Uygur, Kazak ve Tibetlilerin keyfi tutukluluk hallerine son verilmesi ve tüm toplama kamplarının derhal ve koşulsuz kapatılması çağrısında bulundu.

Çin’in, Uygur Türkleri’ne yönelik propaganda faaliyeti devam ediyor. Çin yönetimi, 1 milyondan fazla Uygur Türkü’nü toplama kamplarına alarak, işkence ve zulme tabi tutuyor. Avrupa Parlamentosu; Çin’e, Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik keyfi tutukluluğa son verme ve tüm toplama kamplarını kapatma çağrısında bulundu. Strazburg’da bir araya gelen AP Genel Kurulu, Pekin yönetimini, haklarında hiçbir suçlama, yargılama veya mahkumiyet kararı bulunmadan Uygur, Kazak ve Tibetlilere yönelik uygulanan keyfi tutukluluğa son vermeye çağıran kararı, 18’e karşı 505 oyla kabul etti.

‘İnsanların durumu kötüye gidiyor’

Kararda; Uygur, Kazak ve Tibetlilerin yanı sıra Hristiyan ve diğer birçok dini ve etnik azınlığa karşı kurulan baskıdan endişe duyulduğu belirtildi. Toplama kampındaki insanların durumunun hızla kötüye gittiği ve temel insan haklarının dahi kısıtlandığı vurgulanan kararda, Doğu Türkistan’daki toplama kamplarının, Çin’in diğer bölgelerine yayılacağına dair bilgilerin de endişe verici olduğu ifade edildi. Avrupalı parlamenterler, bu bağlamda Çin’i, tüm toplama kamplarını ve gözaltı merkezlerini derhal kapatmaya ve gözaltına alınan kişileri de koşulsuz olarak serbest bırakmaya çağırdı.

‘İnsanları topluma kazandırmaya çalışıyoruz’

Çin yönetimi ise toplama kamplarını dünyaya, “yeniden eğitim” ya da “mesleki eğitim merkezi” olarak lanse ediyor ve buralarda tuttuğu kişiler”aşırıcı fikirlerden arındırarak topluma kazandırmayı hedeflediğini öne sürüyor. BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın kısmen görülmesine izin verdi. BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise Çin Komünist Partisi yetkilileri ve hükümet makamları geri çeviriyor.

Etiketler: çin, uygur türkleri, ab, çin zulmü
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  • Alptuğ KAFKAS

    23.4.2019 15:30:06

    Asra yakın mazlumluğun yurdu Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin maruz kaldıkları zulmü hiç olmazsa arasıra haber yapma duyarlılığınız için teşekkür ederim. Tamamen unutmaya yüz tuttuğumuz bu soydaşlarımıza yapılan bunca zulme rağmen evlerimizi ocaklarımızı hatta hacdan bile gelirken valizlerimizi Çin mallarıyla dolduracak kadar duyarsızlığımızdan utanıyorum. Soydaşlarımızın yüzüne ne burada ne de ahirette bakacak yüzümüz yok

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