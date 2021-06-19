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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kanada’da toplam vaka sayısı 1 milyon 400 bini aştı

19 Haziran 2021, Cumartesi 09:50
Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 400 bini aştı.

Kanada’da bir hafta önce 1 milyon 399 bin 36 olan Kovid-19 vaka sayısı, 8 bin 233 artarak 1 milyon 407 bin 269’a çıktı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde düşmeye devam eden vaka sayısında, son bir haftada da düşüş kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, 4-11 Haziran'daki bir haftalık dönemde ilk kez 10 binin altına düşen vaka sayısı, son bir haftada da 8 bin 233 olarak kayıtlara girdi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki Kovid-19'a bağlı can kayıpları de azalmaya devam ediyor. Ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı, son bir haftada 145 artışla 26 bin 23’e ulaştı.

Kanada’da 4-11 Haziran'da Kovid-19 nedeniyle 207 kişi ölmüştü.

Bakanlık salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 1 milyon 368 bin 449 olarak duyurdu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 36 milyon 52 bin 706 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 31 milyon 399 bin 702 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde her iki dozun da uygulandığı, tam aşılanan kişi sayısı da 6 milyon 470 bin 2118 oldu.

AA

Etiketler: Kanada, toplam vaka sayısı
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