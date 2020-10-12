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13 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Kanada’ya yeni cami

12 Ekim 2020, Pazartesi 17:00
Kanada’nın Alberta eyaletinin başşehri Edmonton’da yaşayan Türkler, Blue Mosque ismiyle yeni bir cami projesi başlattı.

Temeli, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras’ın da video ile katıldığı sembolik törenle atılan caminin inşaatı hızla ilerliyor. Edmonton Türk Derneği Başkanı Ahmet Topal, cami projesi için 2016 yılında çalışmalara başladıklarını ve ruhsat işlemlerinin 3 yıl sürdüğünü söyledi. Cami inşaatının Edmonton’da yaşayan Türk ve diğer Müslüman toplulukları bir araya getirdiğini anlatan Blue Mosque Foundation Başkanı Serkan Şahin, “Cami inşaatımız, cemaatimizin özverili gayretleri ile bu aşamaya geldi. Cemaatimiz, gönüllü olarak inşatta çalışmakta, hanım kardeşlerimiz de her gün öğle yemeklerini evlerinde yaparak çalışanlara ikram etmekteler. Çalışmalarımıza Edmonton’daki diğer Müslüman toplumdan da destek verenler var.” diye konuştu. Caminin özellikleri hakkında da bilgi veren Başkan Serkan Şahin, “Camimiz şehir merkezine çok yakın. Osmanlı ve Selçuklu mimarisi özellikleriyle Edmonton”un en güzel camii olmaya aday. Küçük ve şirin bir Anadolu kasabası camisi gibi olacak. 350 erkek ve 50 hanım kardeşimizin aynı anda namaz kılabileceği camimiz, Cuma ve bayramlarda alt kat ve spor salonunun dahil edilmesiyle 700 kişinin birlikte ibadet edebileceği alana sahip.” dedi.

AA

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