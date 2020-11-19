Kanada, yoksul ülkelere Covid-19 aşısı bağışlayacak

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kendi vatandaşları için yeterli oranda dozu ayıran Kanada, daha yoksul ülkelere de bağışta bulunma planı için bu ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

Kanada, son aşama denemeleri yapan firmalarla daha süreç tamamlanmadan anlaşma imzalayan birkaç varlıklı ülkeden biri. Tamamı olmasa da Covid-19 aşı adaylarından bazıları kullanıma girecek. Bir hükümet kaynağı, Kanada'nın bu dozları, Dünya Sağlık Örgütü'nün eş güdümünde yürütülen Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında diğer ülkelere bağışlayacağını dile getirdi. Ayrıca COVAX'dan bir yetkili de Kanada'nın mekanizmaya dahil olan diğer ülke ve kurumlarla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

AB'den Covid-19 aşı programı COVAX'a 500 miyon euro

Kanada'nın dışında varlıklı ülkelerin COVAX desteği sürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 12 Ekim'de, Paris Barış Forumu'nda, DSÖ, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına daha fazla katkı vereceklerini açıklamıştı. AB Komisyonu'nun COVAX'a daha önce 400 milyon euro katkı sağlamayı taahhüt ettiğini anımsatan Von der Leyen, programa ilave 100 milyon euro daha fon sağlanacağını bildirdi. COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Covid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.

Güney Kore gelişmekte olan ülkelere aşı için 10 milyon dolar bağışlayacak

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanı Moon Jae-in, Mekong Nehri’ne kıyısı olan ülke liderlerinin katıldığı video konferansta, Covid-19 aşı yardımı için gelişmekte olan ülkelere 10 milyon dolar katkıda bulunacağını açıkladı. Başkan Moon, yardımın, COVAX mekanizması aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

BM'den G20'ye "küresel aşı" için gereken 28 milyar dolarlık açığı kapatma çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 ülkelerine, koronavirüs salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ve COVAX için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu. Aşı milliyetçiliğine karşı çıkılması gerektiğini ifade eden Guterres, salgın nedeniyle 115 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulundu.