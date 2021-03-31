Kapatılan mescitleri Cuma günleri açın

ÜRDÜNLÜ 70 İSLÂM ÂLİMİ, KRAL 2. ABDULLAH’TAN KOVİD-19 SEBEBİYLE KAPATILAN MESCİTLERİN CUMALARI AÇILMASINI İSTEDİ.

Ürdün’de 70 İslâm âlimi, mescitlerin Cuma günleri açılması için Kral 2. Abdullah’a mektup gönderdi. Ürdün’de 70 İslâm âlimi, Kral 2. Abdullah’a gönderdikleri mektupta, Cuma günleri namaz kılınması için mescitlerin 40 dakikalığına açılması talebinde bulundu. Uygulanan yasağın Cuma günleri hafifletilmesini isteyen İslâm âlimleri, Ramazan ayında da teravih namazları için mescitlerin birer saat açık tutulmasını Kral’dan rica etti. Mektuba imza atan İslâm âlimlerinden Ürdün Üniversitesi Hadis Bilimleri Hocası Profesör Sultan el-Akayle, yaptığı açıklamada, “Musîbetler ancak günahlarla gelir ve ancak tövbe ile kalkar.” dedi.

Kral 2. Abdullah’a gönderdİler

Akayle, salgına karşı hükümetin uyguladığı icraatların yanında yer aldıklarını ve saygı duyduklarını belirtti. Konunun ruhanî yönüne de dikkati çeken Akayle, birçok âlimle yapılan istişarelerin ardından Kral’a mektup göndermeye karar verdiklerini söyledi. Ürdün makamları yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 10 Mart’ta ülkenin hafta sonu tatil günü olan Cuma gününde kapsamlı sokağa çıkma yasağı getirmişti. İki gün önce alınan bir başka kararla da yasağın Mayıs ortalarına yani Ramazan ayını da içine alan bir süreye dek uzatıldığı uyurulmuştu. Kral 2. Abdullah’a gönderilen mektuba imza atan Ürdünlü âlimler arasında eski bakanlardan Bessam el-Amuş, Dr. Emced Kurşe, Temmam el-Benna, Abdurrahman Muhammed Şefik ve Emel Abdullah el-Nuaymat yer alıyor.