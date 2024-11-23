Karara güçlü destek: ‘Tutuklamak zorundayız’

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin ardından karara destek açıklamaları sürüyor. Güney Afrika, UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı. İspanya, İsviçre, Avusturya, Norveç, Belçika, Fransa ve bazı Alman siyasîler de karara destek verdi.
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İngiliz milletvekilleri, hükümeti UCM’nin verdiği tutuklama emirlerini uygulamaya çağırdı. üAf Örgütü İngiltere Direktörü, İngiliz hükümetine UCM’nin Netanyahu hakkındaki kararına destek çağrısında bulundu.
İtalya Savunma Bakanı Crosetto, “Netanyahu ve Gallant İtalya’ya gelirlerse onları tutuklamak zorundayız” açıklamasında bulundu.
Irak hükümeti, tutuklama emrini, Gazze Şeridi ve Lübnan’daki soykırım kurbanları için tarihî bir adım olarak değerlendirdi.
Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Hollanda’ya geldiğinde tutuklayacaklarını söyledi. İrlanda Başbakanı Simon Harris, “İrlanda UCM’nin üstlendiği role saygı duymaktadır. Mahkemenin hayati çalışmalarını yürütmesine destek verecek pozisyonda olan herkes de acilen böyle yapmalı” açıklamasını yaptı.