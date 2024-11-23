Karara güçlü destek: ‘Tutuklamak zorundayız’

Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin ardından karara destek açıklamaları sürüyor. Güney Afrika, UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı. İspanya, İsviçre, Avusturya, Norveç, Belçika, Fransa ve bazı Alman siyasîler de karara destek verdi.

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