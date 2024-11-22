İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Gazze’deki sivil ölümlerinden ötürü “barışın seri katilisin” diyen Filistin asıllı İsrail Meclisi üyesi Ayman Odeh zorla kürsüden uzaklaştırıldı.

Filistin asıllı İsrail Meclisi (Knesset) üyesi Ayman Odeh Knesset’teki konuşmasında, İsrail ordusunun Gazze’de, sivil ayırt etmeksizin düzenlediği saldırılardan dolayı Netanyahu’yu eleştirdi.

İsrail saldırılarında henüz yeni doğmuş ikiz bebeğini ve eşini, doğum belgesini almaya gittiği esnada düzenlenen saldırıda kaybeden Muhammed Ebu el-Kumsan’ın hikayesini anlatan Odeh, “Gazze’de sisteminizin öldürdüğü 17 bin 385 bebek var; bunların 825’i bir yaşın altında” dedi.

Netanyahu’ya Gazze öldürülen sivil, kadın ve çocuklara ilişkin sert eleştiriler yönelten Odeh sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazze’de 35 bin 55 yetim bebek var. Hepsinin kanı peşinizi bırakmayacak ve yine de küstahlığınızla Uluslararası Ceza Mahkemesinde nasıl suçlandığınızı merak edeceksiniz. Binyamin Netanyahu senin düşüncen nedir? Düşüncen nedir? 30 yıldır barışın seri katili oldun” Konuşması yarıda kesilen Odeh’in Knesset’te bulunanlar tarafından kürsüden uzaklaştırıldığı görüldü.

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Zalimce bir plan, vahşÎce bir kuşatma

İsrail’in bir ayı aşkın süredir kuşatma uyguladığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da bulunan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, bölgedeki durumun her geçen gün kötüleştiğini ve yetersiz beslenme vakalarının arttığını belirtti. Ebu Safiyye, “Hâlâ sıkı bir kuşatma altındayız. İlaç, sağlık ekibi ve yiyecek... hiçbir şeyin girişine izin verilmiyor. Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin hizmet vermesine müsaade edilmiyor” ifadelerini kullandı. Yoğun bakımda kalan durumu son derece kritik 6 kişinin olduğunu paylaşan Ebu Safiyye, “Maalesef yetersiz beslenme vakaları yaşanmaya başladı. Dünden bu yana 17 çocuk yetersiz beslenme belirtileriyle acil servise geldi” ifadelerini kullandı. “Generaller Planı” adını taşıyan bir plana göre, Filistinlileri, Gazze Şeridi’nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesi öngörülüyor.