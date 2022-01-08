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8 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Kazakistan'da 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edildi

08 Ocak 2022, Cumartesi 13:35
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 10 Ocak'ta ulusal yas ilan edilmesi yönünde karar aldı.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararda, "Kazakistan'da işlenen terör eylemleri sonucunda insanların ölümüyle ilgili olarak, 10 Ocak 2022'de ülke çapında yas ilan ediliyor" denildi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde OHAL ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını belirterek" Teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor" dedi.

Etiketler: Kazakistan, 10 Ocak, ulusal yas
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