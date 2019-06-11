Kazakistan'da 200 kişi gözaltına alındı

Kazakistan'da polis, ülkenin en büyük kenti Almatı'da düzenlenen protesto gösterilerinde 200 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gece yarısı başlayan son gösteriler sonrası Almatı sokaklarında polisler aralıksız devriye geziyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Pazar günü düzenlenen protesto gösterilerinde de 500 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Almatı'daki son gösterilerin şair ve müzisyen Rinat Zaitov'un gözaltına alındığı yönündeki haberlerin yayılması üzerine çıktığı bildiriliyor. Rinat Zaitov, seçimde usulsüzlük yapıldığını söylemiş ve yeni bir siyasi hareket başlattığını açıklamıştı. Kazak yetkililer Zaitov'un durumuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Göstericiler ise onun serbest bırakılmasını istiyor. BBC Türkçe

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