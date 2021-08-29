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29 AĞUSTOS 2021 PAZAR - YIL: 52

Kazakistan’da bayraklar yarıya indirildi

29 Ağustos 2021, Pazar 10:39
Kazakistan'da askeri mühimmat deposundaki patlamada askeri personel ve kurtarma ekibinden 13 kişinin şehit olması nedeniyle ilan edilen ulusal yas kapsamında ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in dün aldığı kararla, bugün ülke genelinde bir günlük ulusal yas ilan edildi.

 

Bu kapsamda başta Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda olmak üzere tüm devlet kurumları ve yurt dışı temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi.

Televizyon kanalları ve radyo yayınlarında eğlence programları kaldırıldı. Resmi kamu siteleri dahil haber ajanslarının ana sayfaları ise siyah ve beyaza büründü.

Kazakistan’da ilan edilen ulusal yas nedeniyle Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçiliği de "Kardeş Kazak halkı ile dayanışma kapsamında Büyükelçiliğimizdeki bayrağımızı yarıya indirdik." açıklamasını yaptı.

26 Ağustos’ta yerel saatle 19.00 sularında ülkenin güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesindeki askeri birliğin mühimmat deposunda çıkan yangın, patlamaya neden olmuştu.

Resmi kaynaklara göre, askeri mühimmat deposunda art arda meydana gelen patlamalarda askeri personel ve kurtarma ekibinde görevli 13 kişi vefat etmiş, çoğu itfaiye ve kurtarma görevlisi 90 kişi de yaralanmıştı.

AA

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