Kazakistan'da ölenlere hatim duası

Kazakistan’da LPG fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan protestoların ülke genelinde çatışmalara dönüştüğü olaylarda vefat edenler dolayısıyla ulusal yas ilân edilirken, camilerde, ölenler için hatim duâsı okundu.

Kazakistan Baş Müftüsü Naurızbay Hacı Taganuly, başşehirdeki Hazret Sultan Camii’nde, ülkede yaşanan son olaylarda şehit düşen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar için hatim duâsı okudu. Taganuly, bugün ülkedeki bütün camilerde vefat edenler için hatim okunduğunu belirterek, “Allah’a ülkemizde istikrar ve huzurun tez zamanda sağlanması için duâ ediyoruz.” dedi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, olaylarda 18’i güvenlik güçleri görevlisi olmak üzere 26 kişinin vefat ettiğini bildirmişti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Kazakistan’da işlenen terör eylemleri sonucunda insanların ölümüyle ilgili olarak 10 Ocak 2022’de ülke çapında ulusal yas ilân edilmesini kararlaştırmıştı. AA

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