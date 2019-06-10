Kazakistan'da yeni cumhurbaşkanı Tokayev oldu

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Sandık çıkış anketlerine göre Kasım Cömert Tokayev, oyların yüzde 70,13’ünü alarak yarışı önde bitirmişti. Anketlere göre Tokayev’in rakibi Amirjan Kosanov ise yüzde 15,39 oy aldı. Nursultan Nazarbayev'in görevini bırakması sonrası geçici olarak devlet başkanlığını yürüten Tokayev'in seçimleri kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Seçimlerin demokratik şartlar altında yapılmadığını öne sürerek sokağa çıkan yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Tokayev dışında 6 aday daha seçimlerde cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 237

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.